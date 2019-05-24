تمكنت القوات الحكومية في محافظة تعز ،فجر اليوم الجمعة 24 مايو 2019، من أحراز تقدم جديد في الجبهات الشمالية لمحافظة تعز.
وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية هاجمت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبل الوعش والدفاع الجوي والأربعين والحرير وحققت تقدما باتجاه جبل الوعش المطل على شارع الستين والخمسين شمال المدينة" .
وأضافت المصادر "أن عدد من مليشيات الحوثي قتلوا وأصيب العشرات وتم تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر المليشيا ولازالت المواجهات مستمرة ".
كانت هذه تفاصيل خبر تقدم للشرعية بعد هجمات على مواقع الحوثي شمال وشرق تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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