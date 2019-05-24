تقدم للشرعية بعد هجمات على مواقع الحوثي شمال وشرق تعز

تمكنت القوات الحكومية في محافظة تعز ،فجر اليوم الجمعة 24 مايو 2019، من أحراز تقدم جديد في الجبهات الشمالية لمحافظة تعز.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية هاجمت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبل الوعش والدفاع الجوي والأربعين والحرير وحققت تقدما باتجاه جبل الوعش المطل على شارع الستين والخمسين شمال المدينة" .

وأضافت المصادر "أن عدد من مليشيات الحوثي قتلوا وأصيب العشرات وتم تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر المليشيا ولازالت المواجهات مستمرة ".