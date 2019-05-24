البخيتي: السامعي كان معارضا لنظام صالح قبل أن يولد المعتوه الحوثي

شن الكاتب والمحلل السياسي، علي البخيتي، هجوما عنيفا على مليشيا الحوثي، بعد هجوم ناشطين محسوبين عليها على القيادي الاشتراكي سلطان السامعي، بعد أن كشف الأخير عن فساد بالمليارات تقف وراءه قيادات حوثية.

وكتب البخيتي: كل ما نشره مطبخ الكهنة الحوثيين وغلمانهم ضد الشيخ سلطان السامعي لا يدينه بأي شيء؛ حتى رفضه لمصادرة البيوت دون وجه حق يؤكد شجاعته ووقوفه ضد من يسعون لنهب كل شيء تحت ستار مواجهة "العدوان" ويؤكد على انه رجل دولة لا مليشيات.

وأضاف: ما سموه وثائق تدينه أكدت فقط أن الرجل يقوم بمهامه كمسؤول متجاوزاً سلطة الجماعة؛ وهذا تحديداً ما أزعجهم منه.

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ولفت إلى أن السامعي كان معارضاً لنظام الرئيس السابق صالح قبل أن يولد المعتوه عبدالملك الحوثي ورجل يشهد له الجميع بمواقفه البطولية في مناصرة كل مظلوم.

وتابع: حاول سلطان الحد من سلطة الجماعة وتجاوزها لمؤسسات الدولة لكن الكيل طفح كما قال؛ ومع أنه لا يزال يتحدث عن عبدالملك الحوثي بايجابية الا أن الجماعة وإعلامها فتحوا عليه النار ولم يبقوا تهمة إلا وألصقوها به؛ وهذا ما يؤكد ما قلناه مراراً وأثبتته التجربة أن هذه الجماعة السلالية الإرهابية لا تؤمن بالشراكة والمواطنة المتساوية ولا أمان لها ولا مستقبل للبلد معها.

وختم: كما أنه من المستغرب أن يتحدث ناشطوا الحوثيين عن الفساد والمفسدين؛ فالفساد بات يخجل منهم ويستغرب من الحدود والجرأة التي وصلوا لها؛ والكل يدرك أن كلمة "حوثي" باتت تساوي ومرادف لكلمة "لص".