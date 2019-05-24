شكرا لقرائتكم خبر عن غارات للتحالف العربي على مواقع الحوثي بصعدة وتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتحركات المليشيات الحوثية في محافظتي صعدة وتعز.

وأوضحت مصادر أن الغارات ركزت على مواقع الحوثي بمنطقة الخزجة في مديرية حيفان بمحافظة تعز، ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر الحوثية.

ولفتت إلى أن الغارات شملت تحركات المليشيات الحوثية في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

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