شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعلم أن بطلة مسلسل "العاصوف" يمنية.. تعرف عليها بالصور! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا يعرف الكثير أن بطلة مسلسل العاصوف الذي يعرض الآن على قناة إ بي سي هي يمنية الأصل والجنسية وانما فقط مقيمة بالسعودية ومتزوجة من مواطن سعودي.



فالفنانه ريماس منصور ولدت في مدينة الرياض من أب يمني وأم سعودية، حاصلة على درجة البكالوريوس في «العلوم الإدارية».

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كانت بدايتها كممثلة في مسلسل غشمشم مع فهد الحيان وهيا الشعيبي سنة 2006، وظهر نجاحها بشخصية «الدكتورة ريم» في مسلسل 37 درجة مئوية كما قدمت العديد من الأدوار أبرزها الكوميدية في سلسلة واي فاي وكذلك العاصوف.



يذكر أن العاصوف هو مسلسل خليجي سعودي حقق شهرة واسعة هذا العام بسبب تطرقه لأحداث اقتحام الحرم المكي من قبل جماعة جهيمان العتيبي.