شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان :بعد الاعلان عن موعد إعدامه..الشيخ سلمان العودة يعلن اعتذاره ويطلب المسامحة من الجميع..! (شاهد فيديو صادم ومبكي ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بعد فبركات اعلامية عن موعد اعدام الشيخ سلمان العودة من قبل السلطات السعودية قام د ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع فيديو قديم ومؤثر للغاية للداعية السعودي المعروف، الشيخ سلمان العودة الذي يقبع في السجن حاليا في المملكة، ويواجه تهماً مختلفة من قبل السلطات،
وفي الفيديو الذي رصده "محرر شبكة بويمن الإخبارية" ، قدم الشيخ العودة اعتذاره للجميع في لفتة قوية التأثير، نالت إعجاب وتداول الكثير من الناشطين والمعلقين..
جدير بالذكر أن تداول هذا المقطع يتزامن مع أنباء تحدثت عن اعتزام السلطات القضائية في المملكة اصدار أحكام الإعدام بحق الشيخ العودة وثلة من المشائخ والدعاة في المملكة ، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية.
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