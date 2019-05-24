شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري : هذا ما اخبرني به احدى المتحوثين العائدين من الضـالع ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ال الخبير العسكري اليمني يحي ابو حاتم بان أحد أبناء نهم المتحوثين ابلغه أن مجموعة كبيرة من الحوثيين رفضوا القتال في الضالع وانه حصل تمرد جماعي على المشرف الحوثي مما أدى إلى حدوث اشتباكات مسلحة بينهم قبل ان يغادروا إلى صنعاء.

وتابع ابوحاتم حديثه نقلا عن من اخبره :أن من نزل الضالع ما رجع وأن الجثث تاكلها الكلاب.

واضاف ابوحاتم في تغريدات على تويتر : مقاتلين الحوثي أولها زوامل مانبالي ونخيط وآخرتها بكاء و نحيب ويقسموا بالله أنهم مغرر بهم وأنها أول مرة يسيروا مع الحوثي وأن ماقد قرحوا بطلقة مع الحوثي .

وتساءل باخر كلامه : طيب وين راحين الزوامل يا حنشان الضماء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري : هذا ما اخبرني به احدى المتحوثين العائدين من الضـالع ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.