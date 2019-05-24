شكرا لقرائتكم خبر عن زودت زوجها بالمخدرات داخل مستشفى للأمراض العقلية.. فكانت المفاجأة صادمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تسببت سيدة بريطانية في قتل زوجها داخل مستشفى للأمراض العقلية عقب أن زودته بالمخدرات بناءاً على طلبه .
وكانت تمكنت فيكتوريا بيمان (28 عاما) من تهريب المخدرات إلى زوجها صموئيل باكلي، الذي يرقد في مستشفى هامبر للأمراض النفسية في مدينة هول شرقي إنجلترا، مما أدى إلى وفاته لاحقا بسبب نوبة قلبية.
وكشفت مصادر إعلامية ، أنه بعد ساعات قليلة من تسليمها المخدرات إلى باكلي، أصيب بنوبة قلبية وانهار وتوفي في مستشفى هول رويال في اليوم التالي.
وبعد وفاة باكلي، وجدت والدته عبوة مخدرات في جيب ملابسه، وعلى الإثر استدعت الشرطة البريطانية باتيمان للاستجواب، إذ اعترفت على الفور بشراء المخدرات له.
ووجهت النيابة العامة إلى باتيمان تهمة القتل الخطأ، إلا أن المحكمة لم يكن لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات أن باتيمان هي الشخص الوحيد الذي كان يزود باكلي بالمخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر زودت زوجها بالمخدرات داخل مستشفى للأمراض العقلية.. فكانت المفاجأة صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.