شكرا لقرائتكم خبر عن زودت زوجها بالمخدرات داخل مستشفى للأمراض العقلية.. فكانت المفاجأة صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت سيدة بريطانية في قتل زوجها داخل مستشفى للأمراض العقلية عقب أن زودته بالمخدرات بناءاً على طلبه .

وكانت تمكنت فيكتوريا بيمان (28 عاما) من تهريب المخدرات إلى زوجها صموئيل باكلي، الذي يرقد في مستشفى هامبر للأمراض النفسية في مدينة هول شرقي إنجلترا، مما أدى إلى وفاته لاحقا بسبب نوبة قلبية.

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وكشفت مصادر إعلامية ، أنه بعد ساعات قليلة من تسليمها المخدرات إلى باكلي، أصيب بنوبة قلبية وانهار وتوفي في مستشفى هول رويال في اليوم التالي.

وبعد وفاة باكلي، وجدت والدته عبوة مخدرات في جيب ملابسه، وعلى الإثر استدعت الشرطة البريطانية باتيمان للاستجواب، إذ اعترفت على الفور بشراء المخدرات له.

ووجهت النيابة العامة إلى باتيمان تهمة القتل الخطأ، إلا أن المحكمة لم يكن لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات أن باتيمان هي الشخص الوحيد الذي كان يزود باكلي بالمخدرات.