الأحد مؤتمر صحفي بحضرموت لمناقشة قضايا المواطنين

يعقد الأحد المقبل، في محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، مؤتمرا صحفيا يناقش قضايا المواطنين.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فإنه" برعاية وحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، وحرصاً منه على الشفافية وايضاح الحقائق أمام وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين بخصوص قضايا الخدمات التي تلامس المواطن واحتياجاته في القطاعات الخدمية".

وجه المحافظ عدداً من المعنيين ومديري المرافق الخدمية بالرد على أسئلة الاعلاميين والناشطين ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة وذلك في مؤتمر صحفي سيعقد يوم الأحد 21 رمضان – 26 مايو 2019م ، وبإمكان الإعلاميون طرح أسئلتهم المباشرة على المعنيين في القطاعات التالية : الكهرباء، المياه والصرف الصحي، الصحة، الغاز، الاتصالات، صندوق النظافة، الأشغال.

وسيعقد المؤتمر في قاعة 24 أبريل – المكلا، عقب صلاة الظهر مباشرة.

وحصل "الخليج 365" على البلاغ الذي أوضح أنه "على الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الراغبين في الحضور ، ارسال الإسم مع الوسيلة الإعلامية على واتس رقم : 735320162".