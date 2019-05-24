بالتفاصيل.. جمال مُحسن يكشف أسباب رفض استمرار مارتن جريفيث

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، إن مارتن جريفيث لم يكن محل ثقة الحكومة الشرعية، على مدار الأيام الماضية، حيث أنه لم يراعي طلبات الحكومة ولا قرارات مجلس الأمن، بشأن الأزمة داخل الأراضي اليمنية، ما جعله ليس محل ثقة.

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، أن اتجاهات المبعوث الأممي ظهرت بلمعتها الحقيقية، خاصة فى قضية تسليم ميناء الحديدة، وموافقته على مسرحية الحوثيين، على الرغم من علمه بأن التلسيم أُحادي الجانب ولم يتم شئ أكثر من تغيير الزي.



واستكمل مُحسن، أن هناك عدد من الخطوات الإيجابية فى رحلة مارتن جريفيث داخل اليمن، من بينها الجلوس مع عدد كبير من القوي السياسية، أهمهم المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض القوي فى حضرموت، إلى جانب اتفاق استكهولم، خاصة أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى فى اتجاه السلام الدائم.



وتابع رئيس تحرير الخليج 365، خلال حديثه، أن التجاوز الكبير لمارتن جريفيث هو ما تم تنفيذه داخل الحديدة، مُطالباً بضرورة إعادة النظر فى ما تم، ووجود تسليم حقيقي وليس مسرحية.

وأشار مُحسن، إلى ضرورة النظر فى مسألة البنك المركزي وكيفية إدارته، وفق ما تم الاتفاق عليه، وإدخال الجمارك والأموال من ميناء الحديدة، وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالحديدة والساحل الغربي.