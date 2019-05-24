ميناء سقطرى يستقبل سفينة إماراتية تحمل مواد أساسية دعماً للأهالي

استقبل ميناء سقطرى أمس الخميس، سفينة شحن قادمة من دولة الإمارات العربية تحمل مواداً أساسية لتوزيعها على الأهالي.

وقال مسؤولو الميناء إن السفينة الإماراتية تحمل على متنها مواد أساسية سيتم توزيعها على أهالي الأرخبيل؛ دعماً من دولة الإمارات، وذلك لمواكبة الحركة التنموية التي تشهدها المحافظة.

وتُعد هذه السفينة هي الثانية التي تصل إلى سقطرى قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في غضون شهر واحد، حيث سبق وأن وصلت سفينة شحن محملة بالمواد الغذائية والأساسية، وجرى توزيعها على الأهالي بواسطة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد الأعمال الإنسانية، ضمن مشروع "إفطار صائم" قُبيل دخول شهر رمضان المبارك.

يشار أن دولة الإمارات العربية المتحدة دأبت خلال الفترة الماضية على تسيير العديد من السفن الإغاثية إلى ميناء جزيرة سقطرى عبر ذراعها الإنساني مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد الأعمال الإنسانية؛ لتوفير احتياجات الأهالي من الأساسية بشكل دوري، بعدما عملت على تطوير الميناء وفقاً لأعلى المعايير الدولية.