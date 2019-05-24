شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : إسشهاد شلال في جبهة حجر ..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إستشهد القائد شلال الشوبجي مدير امن ميناء المعلا اثناء المواجهات مع مليشيا الحوثي في جبهة حجر بالضالع. وقالت المصادر ان السهيد شلال يقاتل في جبهة حجر وقدم من عدن لعذه المهمة.الا انه استشهد اليوم .

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