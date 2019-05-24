ميليشيات حزب الإصلاح تقتحم منازل ناشطين في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

تزايدت حدة الشكاوى من قبل ناشطين واعلاميين من الممارسات القمعية لحزب الاصلاح في تعز وممارسة ذلك باسم الدولة.

وقال اكرم الشوافي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “بلغني أن مليشيا المقر – في اشارة الى ميليشيات حزب الإصلاح – نجحت في إجبار النيابة العامة في تعز بتحرير أمر بمداهمة مقر سكني بعد الحاح وضغط شديد لتقنين بلطجتها كالعادة بأسم الدولة ومؤسساتها.

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وأضاف : “طبعا اتوقع ماهو أسواء وأقبح من ذلك طالما والمؤسسات الرسمية مختطفة وخاضعه لسلطة المقر الذي أصبح مسعوراً تجاه كل المناهضين لمشروع القبح الذي يجرون تعز اليه “.

وخاطب الشوافي بلاطجة “الإصلاح ” في تعز قائلا : “عموما لاتتعبوا انفسكم فبعد اقتحامكم لشقتي السابقة في 2017 ونهب الارشيف حينها والذي يتضمن انتهاكاتكم وحليفكم الجديد ، لن تجدوا شي حالياً كانت غلطة ولن تتكرر”.

واختتم الشوافي منشوره بالسخرية من ميليشيا دولة المقر بقوله ” “المهم لاتنسوا القوارير الشيفاز تجهزوهن من الآن كما البلدي ما نقربوش لاتحاولوا تسيئوا لنا بالبلدي والهرور حق المعامل حق اصحابكم المتواجدة في حي المسبح والروضة ودي لوكس الذي يعملوا بإشراف مباشر ورعاية كاملة من شخصيات محسوبة قيادة في حزبكم وحشدكم الشعبي “.