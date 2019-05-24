مليشيا الحوثي تهرب كميات ذهب كبيرة من الحديدة لصنعاء

ذكرت مصادر أن المليشيات الحوثية قامت بتهريب كميات كبيرة من الذهب من مدينة الحديدة إلى محافظة صنعاء.

أوضحت المصادر أن تهريب الكميات الجديدة من الذهب جاء من قبل المليشيات الحوثية تحسباً لاحتمال نشوب مواجهات عسكرية خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن الجزء الأكبر من كميات الذهب التي استولت عليها المليشيات الحوثية في الحديدة يعود إلى خزينة البنك المركزي.

وأشارت إلى أن المليشيات نهبت بعض الكميات من منافذ البيع الخاصة بالذهب والمجوهرات، ومن ممتلكات المواطنين التي استولت عليها تحت تهديد السلاح.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من شهر على نقل الحوثيين أموالاً من خزينة البنك المركزي في الحديدة إلى العاصمة صنعاء.