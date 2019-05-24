ذكرت مصادر أن المليشيات الحوثية قامت بتهريب كميات كبيرة من الذهب من مدينة الحديدة إلى محافظة صنعاء.
أوضحت المصادر أن تهريب الكميات الجديدة من الذهب جاء من قبل المليشيات الحوثية تحسباً لاحتمال نشوب مواجهات عسكرية خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أن الجزء الأكبر من كميات الذهب التي استولت عليها المليشيات الحوثية في الحديدة يعود إلى خزينة البنك المركزي.
وأشارت إلى أن المليشيات نهبت بعض الكميات من منافذ البيع الخاصة بالذهب والمجوهرات، ومن ممتلكات المواطنين التي استولت عليها تحت تهديد السلاح.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من شهر على نقل الحوثيين أموالاً من خزينة البنك المركزي في الحديدة إلى العاصمة صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تهرب كميات ذهب كبيرة من الحديدة لصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.