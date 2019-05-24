قباطي يتساءل عن فحوى فراغ مقاعد البرلمان البريطاني خلال الحديث عن اليمن .. شاهد

تساءل وزير السياحة، الدكتور، محمد عبدالمجيد قباطي، عن فحوى فراغ مقاعد البرلمان البريطاني خلال الحديث عن جهود السلام الأممية في اليمن .
وقال قباطي في تغريدة له بتويتر، "ما فحوى المشهد المحبط لفراغ صفوف مقاعد البرلمان البريطاني أثناء نقاش وزير الخارجية جيريمي هنت لرؤيته لتأمين السلام في الحديدة وإنهاء حرب اليمن؟" .
وأضاف "هل هو مؤشر لعدم إستصاغة النواب لرؤيته؟ هل يؤثر ذلك على حظوظه لمنافسة سلفه بوريس جونسون على خلافة تيريزا ماي لقيادة حزب المحافظين؟" .
وغادر أعضاء البرلمان البريطاني خلال بدء وزير الخارجية عن رؤيته عن حكومته بشأن السلام في اليمن، وهي الرؤية التي رفضتها الشرعية والشعب اليمني .
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