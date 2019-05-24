شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوجه دعوة لإنها الحرب في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية دعوة للأمم المتحدة لأجل التوصل ألى حل ينهي الأزمة اليمنية التي طالت في بلاده
وفي وثيقة رسمية نشرتها “صحيفة عدن الغد” على نسخة منها أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على التزام الحكومة اليمنية بختيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن والممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ذات الصلة بالشان اليمني وعلى رأسها القرار 2216 .
كما أكد الرئيس عبدربه منصور هادي عدم قبوله بأستمرار التجاوزات التي يقدم عليها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس والتي تهدد بأنهيار فرص الحل الذي يتطلع له أبناء الشعب اليمني
وقال الرئيس هادي انه لا يمكنه القبول بأستمرار المعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيثس الا بتوفر الضمانات الكافية من قبل الامم المتحدة شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها
ودعا رئيس الجمهورية الامم المتحدة بقراءة قانونية لمخرجات السويد التي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقبل ببقاء سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران على الحديدة وموانئها والاستمرار في الاعتداء على شعبنا والدول المجاورة بتوجيه مباشر من طهران .
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