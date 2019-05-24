شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل مفاجئ ... الحوثيون يعلنون جنوحهم للسلام مع السعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعا الحوثيون، السعودية إلى “اغتنام فرص السلام التي يرسلونها لها”، معتبرين، “أنهم ليسوا أعداء للسعودية وشعبها”.
وقال وزير الخارجية، في حكومة الحوثيين، هشام شرف، في تصريح نقلته الوكالة الخاضعة للجماعة، إن “الشأن اليمني يمكن التعامل معه من خلال تسوية سياسية عادلة تصب في مصلحة الشعب اليمني”.
وأضاف” نحن نتطلع للسلام بكل إيمان وقوة”.
وتأتي تصريحات الحوثيين عن استعدادهم للسلام عقب تصعيد عسكري للجماعة ضد السعودية.
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