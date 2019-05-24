شكرا لقرائتكم خبر عن بيان شديد اللهجة من الشيوخ الاميركي ضد الحوثيين (ترجمة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر عضوان في لجنة العلاقات الخارجية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الخميس، بياناً شديد اللهجة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية حذرا خلاله من استمرار مصادرة المساعدات الغذائية لمستحقيها.

وجاء البيان المشترك للسناتور الأميركي تود يونغ (جمهوري) وكريس مورفي (ديمقراطي)، عضوي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، عقب اجتماعهما مع مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي عقب تحذيرات البرنامج من أنه قد يضطر تعليق مساعداته في اليمن بسبب الاجراءات غير القانونية لميليشيا الحوثي.

وأعلن برنامج الغذاء العالمي، الاثنين الماضي، أنه يبحث تعليق المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها ميليشيا الحوثي، معتبراً أن التحدي الأكبر الذي يواجهه “لا يأتي من الأسلحة التي لم تصمت بعد في الصراع، ولكن من الدور المعيق وغير المتعاون لبعض قادة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم”.

وقال المشرعان الاميركيان في بيانهما – الذي نشر في موقع مجلس الشيوخ وترجمه للعربية -: “نشعر بالانزعاج العميق إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الحوثيين يقومون بمصادرة المساعدات الغذائية في اليمن. يواجه الشعب اليمني بالفعل اقتصاد منهار، وباء الكوليرا، ووصول محدود حاد للغذاء والدواء”.

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وقال يونغ ومورفي: “هناك أكثر من مليون شخص آخر يواجهون خطر المجاعة إذا لم يستأنف الحوثيون تعاونهم مع برنامج الأغذية العالمي على الفور بالإضافة إلى أكثر من 85 ألف طفل ماتوا من الجوع”.

وأضافا: “لا يمكن للكونجرس أن يدير ظهره للكارثة الإنسانية وتهديد الأمن القومي في اليمن. ويشمل ذلك إدانة عرقلة التحالف الذي تقوده السعودية لتقديم المساعدة وقصف المدنيين، وكذلك مصادرة الحوثيين للمساعدات، وتعذيب المعتقلين، والقصف العشوائي للمناطق المدنية”.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عربياً بهدف انهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

وأدى الصراع في اليمن في وفاة قرابة 250 ألف شخص ونزوح حوالي 3 ملايين من منازلهم والتسبب في “أسوأ كارثة انسانية في العالم”، بحسب منظمة الامم المتحدة.