إندلعت في ساعات اليوم الجمعة الأولى، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني، وميليشيا الحوثي الإنقلابية، شمال وشرق محافظة تعز، حسبما افادت مصادر ميدانية بالمدينة .
وقالت المصادر، أن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل لميليشيا الحوثي بإتجاه المدينة من جهتي الشمال والشرق، قبل أن ترد على هذه المحاولة بقصف بالمدافع الثقيلة والدبابات على مواقع تمركز الميليشيات شمال وشرق المدينة .
وأوضحت المصادر، أن الإشتباكات تركزت في جبهة القصر الجمهوري شرقاً وجبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالاً .. لافتة إلى أن الميليشيات لجأت إلى قصف الأحياء السكنية بالمدينة بقذائف الهاون .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مواجهات عنيفة في تعز والميليشيات تقصف المدينة بالهاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.