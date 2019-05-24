عاجل.. مواجهات عنيفة في تعز والميليشيات تقصف المدينة بالهاون

إندلعت في ساعات اليوم الجمعة الأولى، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني، وميليشيا الحوثي الإنقلابية، شمال وشرق محافظة تعز، حسبما افادت مصادر ميدانية بالمدينة .

وقالت المصادر، أن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل لميليشيا الحوثي بإتجاه المدينة من جهتي الشمال والشرق، قبل أن ترد على هذه المحاولة بقصف بالمدافع الثقيلة والدبابات على مواقع تمركز الميليشيات شمال وشرق المدينة .

وأوضحت المصادر، أن الإشتباكات تركزت في جبهة القصر الجمهوري شرقاً وجبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالاً .. لافتة إلى أن الميليشيات لجأت إلى قصف الأحياء السكنية بالمدينة بقذائف الهاون .