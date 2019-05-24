هاني بن بريك يعرض إحدى صور إنسانية الشيخ زايد

عرض نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أحدى صور إنسانية رئيس دولة الإمارات، المرحوم، الشيخ، زايد بن سلطان آل نهيان .

وقال بن بريك في تغريدة له بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" أن أحد رجال الشيخ زايد - طيب الله ثراه - حكى له أن الشيخ أرسله مع فريق الى إفريقيا لحفر آبار ماء" .

وأضاف "وعاد الفريق دون أن يحفروا أي بئر ولما سأل الشيخ عن السبب كان الجواب لم نجد مسلمين هناك، فغضب الشيخ قائلا : وهل أرسلتكم لمسلمين أوغير مسلمين ! أرسلتكم لبشر فقط" .

وأحتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بيوم زايد للعمل الإنساني، وهي مناسبة تهدف إلى التذكير بالأعمال الإنسانية والخيرية التي قام بها الشيخ زايد في مختلف أنحاء العالم .