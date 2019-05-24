شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. مسافر يحاول فتح باب طائرة أثناء إقلاعها ويحطم نافذة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تسبب راكب في ذعر المسافرين على متن أحد الخطوط الصينية، بعد محاولته فتح باب الطائرة أثناء رحلة دامت 3 ساعات.

ويُظهر الفيديو كيف حاول الرجل الذي لم يُكشف عن هويته، فتح الباب وتحطيمه لنافذة في الطائرة، قبل أن يتم السيطرة عليه، وتعتقد شركة طيران ”فوزهو“ أن الرجل قد يكون مريضًا عقليًا.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم التعامل مع الأمر من قبل رجال أمن على متن الطائرة، حيث بدأت الواقعة قبل دقائق من هبوط الطائرة بوينغ 737، في مدينة “ كونمينغ“ الصينية يوم الإثنين.

وكشف ”تشاو ونهوي“، أحد ضباط الأمن، أنه لاحظ سلوكًا غريبًا للرجل الخمسيني، والذي بدا عاجزًا عن التركيز وكان هناك بقعة دماء على ملابسه.

وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة قبل حوالي 40 دقيقة من هبوط الطائرة، حيث قال الطاقم إن الراكب أصبح منفعلًا للغاية، وطالب المضيفين بالاتصال بأسرته، وبعد إبلاغه بعدم وجود إشارات هاتفية في الطائرة، بدأ السير ذهابًا وإيابًا في المقصورة، وقال إن الطائرة غير آمنة، كما طلب مظلة من أحد المضيفين.

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وقرر الطاقم أن يجلس ذلك الراكب بجانب أحد ضباط الأمن، في محاولة للسيطرة على الموقف، ولكنه توجه فجأة إلى مطبخ الطائرة وحاول فتح باب طائرة مجاور، وبعد إرجاعه إلى مقعده، ظل يضرب بقدميه على الأرض بشدة، واستخدم هاتفه لتحطيم نافذة.

وبعد خروج الأمر عن السيطرة، تمكن ضباط الأمن من السيطرة على الرجل، وهبطت الطائرة بسلام، وتم تسليم الرجل إلى شرطة المطار.

وكشفت الشركة عن تعرض إحدى المضيفات لإصابة أثناء الواقعة، كما أعلنت أنه من المرجح إصابة الرجل بمرض عقلي، ولكن دون توضيح طبيعة المرض.