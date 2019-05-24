شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تكشف عن منجم نحاس بالقرب من حدود اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دولة خليجية عن عثورها على منجم نحاس بالقرب من حدود اليمن.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين المهندس هلال بن محمد البوسعيدي بسلطنة عُمان، بأنه تم اكتشاف خام النحاس بكميات تجارية تزيد عن 16 مليون طن موضحًا أنه تم اكتشاف هذه الكميات ضمن المشروع المتكامل لتعدين النحاس بولاية المضيبي.

وأضاف أنه يجري العمل على إصدار ترخيص تعديني في خام النحاس في منطقة "الغيزين" بولاية الخابورة.

مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتعدين التي أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 49 2014 الصادر في 21 سبتمبر 2014م تُعنى بتطوير وتنمية قطاع التعدين وتحقيق الاستفادة المُثلى للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة.

وأوضح أن الهيئة العامة للتعدين كثفت جهودها نحو ضمان استمرار الاستفادة المثلى لموارد السلطنة الطبيعية ليصل إجمالي عدد التراخيص التعدينية الصادرة حتى نهاية 2018م إلى 410 تراخيص تعدينية موزعة على محافظات السلطنة المختلفة.

مبينًا أن الهيئة قامت بالمراجعة والإشراف على العديد من البرامج التنقيبية حيث بلغ إجمالي البرامج التنقيبية التي تمت مراجعتها حتى نهاية 2018م أكثر من 79 برنامجًا في حين تم الإشراف على 19 دراسة تنقيبية.

مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لاستثمار ما يقارب 4 ملايين ريال عماني في هذه البرامج خلال الفترة القادمة.

وقال: "عدد التراخيص التنقيبة التي تم إصدارها وتجديدها خلال عامي 2017 و2018 م بالإضافة إلى عدد التراخيص التي تم تجديدها للفترة نفسها – بلغ 75 ترخيصًا في مجال الرخام والكروم والدولومايت والجبس والحجر الجيري والبوتاس والطين اللدن والسليكا والنحاس".

وبيًن أن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين تتمثل في النحاس الذي يتواجد في الجزء الشمالي من سلطنة عٌمان في الجزء العلوي من سلسلة صخور الافيوليت.

يذكر أن التقديرات الأولية تشير الى أن الاحتياطي من هذا الخام يقدر بحوالي 50 مليون طن وكذلك الكروم الذي يتواجد في شمال السلطنة في الطبقات السفلى من صخور الافيوليت "الدونيت"، كما تشير الى أن الاحتياطي من هذا الخام يقدر بحوالي 3 ملايين طن.