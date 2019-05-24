شكرا لقرائتكم خبر عن القربي يتحدث عن مؤامرات يتعرض لها ”المؤتمر” ويكشف دوره في مستقبل اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية الاسبق والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام د. ابوبكر القربي، إن الحزب صامد في وجه كل المؤامرات وسيبقى الرقم الصعب في مستقبل اليمن.

واعتبر القربي في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن احتفالات فروع المؤتمر الشعبي بعيد الوحدة في مختلف محافظات الجمهورية دليل الوفاء للوطن والزعيم وتؤكد ان المؤتمر باق على الأرض وصامد في وجه كل المؤامرات”.

وقال القربي “سيبقى الرقم الصعب في مستقبل اليمن والحامي لوحدته والقادر على التصدي لمن يدعون قيادته ويتحدثون باسمه”.

يشار إلى أن حزب المؤتمر تأسس في 24 أغسطس 1982 بقيادة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.