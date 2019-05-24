شكرا لقرائتكم خبر عن قوات عسكرية ضخمة تتحرك الآن بتوجيهات من الرئيس لتحرير العاصمة..(شاهد فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال تحالف من قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إنه تلقى شحنة من مركبات مدرعة وأسلحة، السبت، في إطار سعيه لصد هجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال التحالف بصفحته على "فيسبوك": "حكومة الوفاق الوطني تمد قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية"، دون مزيد من التفاصيل عن مصدر العتاد العسكري.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة نشرها التحالف على صفحته وصول عشرات المركبات المدرعة من طراز (بي.إم.سي كيربي) تركية الصنع إلى ميناء طرابلس

وكان متحدث باسم حكومة طرابلس قال هذا الشهر إن الحكومة تتواصل مع تركيا للحصول على "أي شيء يلزم لوقف الهجوم"، بما في ذلك الدعم العسكري والمدني.

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وشن الجيش الوطني الليبي المتحالف مع إدارة منافسة في شرق ليبيا هجوما للسيطرة على طرابلس أوائل أبريل/ نيسان. ووفقا لأحدث أرقام الأمم المتحدة، فإن الاشتباكات أدت إلى فرار نحو 75 ألف شخص من ديارهم، ومقتل 126 مدنيا.

وطبقا لتقارير سابقة للأمم المتحدة، تزود الإمارات العربية المتحدة ومصر الجيش الوطني الليبي بعتاد حربي مثل الطائرات وطائرات الهليكوبتر منذ عام 2014، ما ساعد حفتر على تحقيق تفوق عسكري في الصراع المستمر في ليبيا منذ ثماني سنوات.