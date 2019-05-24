ننشر مواعيد إمساكية وأفطار رمضان اليوم الجمعة في عدن

ننشر لمتابعي (الخليج 365) الكرام موعد إمساكية وإفطار الصائمين اليوم الجمعة الموافق 24 مايو في العاصمة المؤقتة عدن . وفيما يلي المواعيد : الفجر: 16 : 4 الشروق: 33 : 5 Advertisements الظهر: 59 : 11 العصر: 19 : 3 المغرب: 20 : 6 العشاء: 33 : 7

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