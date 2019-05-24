تعرف على أسعار الخضروات في أسواق صنعاء اليوم الجمعة

رصد مراسل (الخليج 365) أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في العاصمة صنعاء، ليومنا الجمعة .

الخضروات :

بحسب مراسلنا، فقد بلغت أسعار الطماطم = 700 ریالا، فيما بلغت أسعار البصل = 550 ریال، والبصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة، أما الكوسة فبلغ سعرها، 700 ریال والكوبش ( الملفوف ) = 500 ریالا، والبطاطس = 600 ریال واللیمون = 250 ریال والخیار = 700 ریال والباذنجان 450 =ریال والفلفل = 1000 ریال والجزر = 700 ريالاً، والبیبار = 400 ریال .

الفواكه :

Advertisements

أما الفواكه المانجو= 300 الموز على سعره بـ 350 ریالا والتفاح خارجي بـ1800 ریال والتفاح بلدي بـ750 ریال والبطیخ = 350 ریال والرمان مثلَّج = 1000 ریال والبرتقال أبو سرة = 1000 ریال والبرتقال عادي = 350 ریالا.

اللحوم والأسماك :

أما أسعار اللحم الغنمي فتتراوح ما بين 4500 و4000 ریال للكیلو الواحد واللحم بقري 4000 ریال والدقة بقري 4000 ریال والدیرك = 3500 ریال، وبالنسبة إلى الدجاج، یباع بالحبة حسب الحجم، وتتراوح ما بين 1200 و3000 ريال يمني .

والاسماك بلغ قيمة الجحش 1800 ريال والثمد = 2000 ریال وعنبریة = 3000 ریال والبیاض = 1300 ریال وھامور = 1700ریال وجمبري = 3000 ریال والتونة = 2500 ریال والسخلة = 4000 ریال والبقط = 3000 ریال وباغة = 600 ریال والقد = 4000 ریال وسولفش = 2000 ریال والغویزي = 2500 ریال وأبو عیون = 3000 ریال واللخم = 2000 ریال والزینوب = 2500 .ـ أما البیض فیباع الطبق منھ والذي یحتوي على 20 بیضة حالیا بـ 1500 ريالاً .