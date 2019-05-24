صباح يمني ساخن.. تفجير ألغام بحرية في الحديدة وإسقاط طائرة بدون طيار بالضالع

فجرت القوات اليمنية المشتركة، فجر الجمعة، كمية جديدة من الألغام البحرية في محافظة الحديدة غربي البلاد، فيما دمرت طائرة مسيرة وضبطت شحنة من الحشيش المخدر في الضالع ومأرب.

وذكر بيان للفرق الهندسية بالساحل الغربي أنها فجرت كمية جديدة من الألغام البحرية التي زرعتها مليشيا الحوثي في المياه الإقليمية على امتداد شواطئ الحديدة.

وأوضح البيان أنه لا تزال هناك كميات كبيرة من الألغام البحرية التي تم تفكيكها في مراكز الإنزال السمكي وشواطئ الحديدة بشكل عام وسيتم تفجيرها تباعا، مشيرة إلى أن عملية التخلص من الألغام البحرية أو البرية والعبوات الناسفة يأتي من التزام المقاومة المشتركة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الألغام، والحرص على حياة المواطنين في المناطق المحررة.

في جبهة أخرى، أسقطت القوات اليمنية المشتركة طائرة بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية شمال غرب محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن وحدات مشتركة من المقاومة والجيش نجحت في تدمير الطائرة وإسقاطها بمنطقة "باجة"، وقد تبيّن بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع.

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ضبط شحنة مخدرات

وفي محافظة مأرب شرقي البلاد، ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية شحنة من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح بيان للقوات الخاصة في مديرية حريب بمأرب أن إحدى نقاط التفتيش في بلدة الزاحم التابعة للمنطقة الأمنية بمديرية الجوبة ضبطت 125 كيلو من المواد المخدرة، على متن سيارة مدنية تابعة لعصابة حوثية.

وأشارت إلى أن عناصر العصابة حاولوا إخفاء كميات الحشيش بطريقة محكمة ومخفية داخل وخارج السيارة، مبينة أن التحقيقات الأولية كشفت أنهم كانوا عازمين تهريب الكمية إلى صنعاء.

وتعد الألغام البحرية والطائرات المسيرة والحشيش المخدر جانب أحد وسائل الموت التي يمارسها الانقلاب الحوثي ضد الأبرياء من اليمنيين، في مهمة خدمة الأجندة الإرهابية لنظام طهران، وفق مراقبين.