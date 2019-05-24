شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع فنان عدني بحادث مروري.. من هو؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لقي فنان شعبي بعد منتصف ليل الخميس مصرعه اثر حادث سير مروع بمدينة المنصورة.

وقال مسعفون لصحيفة عدن الغد ان الفنان الشعبي علاء عرفات كان يسير بالخط الرابط بين جولة كالتكس ومدينة انماء قبل ان تصدمه سيارة مسرعة وتودي الى وفاته في الحال.

واحتفل الفنان على عرفات منذ شهر بدخوله القفص الذهبي قبل ان يلقي حتفه فجر الجمعة بحادث سير مروع.