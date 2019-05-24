شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: إليـكم ’’أول فيديو’’ ورد من داخل ’’مطار أبوظبي’’ بعد قصفه بطائرات الحوثي المسيرة .. شــــاهد ’’كيف أصبح؟’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي، مشاهد لواحدة من أهم عمليات سلاح الجو المسير ضد ما سماها "دول العدوان".

وتظهر المشاهد، عملية استهداف منشآت في مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3"، التي وقعت العام الماضي.

وكانت مليشيات الحوثي أعلنت في يوليو/تموز من العام الماضي، قصف مطار العاصمة الإماراتية أبوظبي باستخدام طائرات مسيّرة دون طيار "درون".

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة أن طائرة من طراز "صماد 3" شنّت عدة غارات على المطار الدولي، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن ناطق باسم "الحوثي" (لم تسمّه) أن "الطائرة المسيَّرة قطعت مسافة 1500 كيلومتر قبل وصولها إلى مطار أبوظبي".

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وأضاف الناطق: إن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استهداف البنى التحتيّة لدول العدوان (في إشارة إلى السعودية والإمارات اللتين تشاركان في التحالف العربي باليمن".

من جانبه قال حساب مطار أبوظبي عبر صفحته الرسمية في "تويتر": إن "حادثة وقعت في المطار وتسبّبت بها مركبة نقل للإمدادات قرب مبنى المسافرين"، وإنها "لم تؤثّر على العمليات التشغيلية".

واليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه مطار نجران الإقليمي.



ورغم أن الجماعة أعلنت قبل قليل نجاح الهجوم في تدمير منظومة دفاع "باتريوت"، في ثالث هجوم خلال 72 ساعة، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الطائرة دُمّرت ولم تنجح في الهجوم، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وأضاف أن الجماعة تحاول استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حمايه خاصة للأعيان المدنية.