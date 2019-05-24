شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال ’’اللواء ثابت جواس’’مرعب الحوثيين في قلب العاصمة عدن برصاصات غادرة .. وقناة المسيرة تعلق والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قناة المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي قبل قليل في شريطها الاخباري ان البطل والقائدالعسكري الشهير اللواء ثابت جواس لقي مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار اصابته في راسه وصرعته على الفور .
وقالت القناة ان مصدر خاص اكد لها ان جواس داهمته سيارة عليها مسلحون ملثمون اقتربوا منه واردوه قتيلا قبعد اطلاق النار على راسه مباشرة .
ولا يمكن تصديق صحة هذا الخبر كون الناقل له هو قناة المسيرة التي تكن العداء السافر للبطل حواس الذي قتل مؤسس الجماعة الحوثية قبل سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال ’’اللواء ثابت جواس’’مرعب الحوثيين في قلب العاصمة عدن برصاصات غادرة .. وقناة المسيرة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.