شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال ’’اللواء ثابت جواس’’مرعب الحوثيين في قلب العاصمة عدن برصاصات غادرة .. وقناة المسيرة تعلق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قناة المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي قبل قليل في شريطها الاخباري ان البطل والقائدالعسكري الشهير اللواء ثابت جواس لقي مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار اصابته في راسه وصرعته على الفور .

وقالت القناة ان مصدر خاص اكد لها ان جواس داهمته سيارة عليها مسلحون ملثمون اقتربوا منه واردوه قتيلا قبعد اطلاق النار على راسه مباشرة .

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ولا يمكن تصديق صحة هذا الخبر كون الناقل له هو قناة المسيرة التي تكن العداء السافر للبطل حواس الذي قتل مؤسس الجماعة الحوثية قبل سنوات.