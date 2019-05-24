شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي في قناة العربية يفضح حزب الاصلاح وقاداته ويطلق عليهم وصفاً جديداً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكر الإعلامي الجنوبي والمذيع التلفزيوني عادل اليافعي اليوم ؛ لمايقوم به تجار حزب الإصلاح من نفاق وكذب ودجل ؛ ووصفه بالنفاق الذي فاق حدود العقل و المنطق .

فكتب على صفحته في تويتر : الكذب والدجل والنفاق من قبل تجار حزب الإصلاح وأعوانهم فاق كل حدود العقل والمنطق! Advertisements

راحوا يعملوا إفطار صائم ؛ لأهل القدس وتركوا أهل بلادهم الذين لا يجدون حبة تمر !

وواصل اليافعي : القدس وأهلها بألف خير ؛ وأفضل منا حالا بمليار سنة ضوئية .

وأمضى قائلاً: وكفاكم هذا العمل السياسي القبيح !

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