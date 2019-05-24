شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جديد لوزرة الدفاع السعودية للقبول والتجنيد في القوات المسلحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة الخميس عن موعد فتح باب القبول والتجنيد للعام 2019م.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على موقعها في “تويتر” ” تعلن وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها وبرامج الإبتعاث الخارجي للإلتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب).

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واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

تعلن #وزارة_الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها وبرامج الإبتعاث الخارجي للإلتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب).https://t.co/j9NaabI8zD pic.twitter.com/U6t31jh9Bt