شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جديد لوزرة الدفاع السعودية للقبول والتجنيد في القوات المسلحة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة الخميس عن موعد فتح باب القبول والتجنيد للعام 2019م.
وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على موقعها في “تويتر” ” تعلن وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها وبرامج الإبتعاث الخارجي للإلتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب).
واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.
تعلن #وزارة_الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها وبرامج الإبتعاث الخارجي للإلتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب).https://t.co/j9NaabI8zD pic.twitter.com/U6t31jh9Bt
كانت هذه تفاصيل خبر اعلان جديد لوزرة الدفاع السعودية للقبول والتجنيد في القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.