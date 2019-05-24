شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي : هذا هو المرشح لخلافة غريفيث في اليمن …الاسم +صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محلل سياسي يمني ان المانيا مرشح لخلافة المبعوث الاممي في اليمن واضاف هاني مسهور في تغريدة له عبر تويتر ان الالماني مارتن كوبلر مرشح لخلافة البريطاني مارتن غريفيث Advertisements وكانت قد انتشرت بالاونة الاخيرة مطالبات بطرد غريفيث من منصبة واتهمامه بمهادنة الحوثيين

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