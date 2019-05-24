شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الخطأ القاتل الذي وقع فيه مفبرك فيديو الحوثي لاستهداف مطار أبوظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشط إماراتي عن ثغرة جديدة تفضح حقيقة الفيديو عن استهداف الحوثي مطار ابوظبي في عاصمة الإمارات وأشار إلى الخطأ القاتل الذي وقع فيه مفبروك الفيديو ليفضح حقيقته.

وقال الناشط الإماراتي ماجد الرئيسي بتغريدة رصدها اليمن العربي مساء اليوم: سنة كاملة عملت قطر مع الحوثيين لفبركة فيديو عن ضرب مطار أبوظبي ".

وأضاف: خطأ المخرج فضحهم بظهور إنعكاس النار قبل الإنفجار المزعوم .. دجل أبناء مسيلمة لا يتوقف حتى في هذه الأيام المباركة .

من جانبه قال الإعلامي جمال الحربي بتغريدة: يبدو أن الحوثيين انتظروا كل هذا الوقت لبث صور عمليتهم المزعومة في مطار أبوظبي حتى تنتهي الجزيرة من إنتاج هذه الصور المزيفة وفبركتها في معامل الكذب القطرية..!!".

وكان الحوثي نشر فيديو زعم انه تصوير لاستهداف مطار ابوظبي بطائرة مسيرة بدون طيار قبل عام ، لكن مراقبين أوضحوا لـ " اليمن العربي " حقيقة الفيديو وظهور العديد من الثغرات منها ان اعلانهم جاء بعد الانفجار . Advertisements

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