شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني يكشف عن نهاية مهزلة "غريفت " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المحلل السياسي، الدكتور محمد جميح ، أن رجال العمالقة وزملاؤهم كانوا على أبواب الحديدة، وتحرك غريفيث لوقف المعركة.

وقال في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي ،تويتر، قيل للحكومة حينها إن وقف المعركة سيكون مقابل انسحاب الحوثيين المحاصرين في المدينة.

وأضاف وفِي السويد تغيرت الرواية، وقيل سيكون انسحاب مقابل انسحاب، وعند التنفيذ يراد أن ينسحب طرف واحد هو الحكومة.. مهزلة ستنتهي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي يمني يكشف عن نهاية مهزلة "غريفت " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.