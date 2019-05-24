شكرا لقرائتكم خبر عن سلم نفسه وملابسه ملطخة بالدم.. شاب يقتل عشيقته في الإمارات والسبب زميله في العمل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أقدم شاب عربي في العشرين من العمر على قتل صديقته وإصابة زميله في العمل بجروح خطيرة إثر خلاف نشب بينهما ثم قام بتسليم نفسه لشرطة عجمان بالإمارات .

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب موقع الإمارات اليوم ، بأن شاب من الجنسية العربية ذهب إلى مركز شرطة عجمان وملابسه ملطخة بالدم في العقد الثاني من العمر يعمل بوظيفة حارس أمن بإحدى الشركات الخاصة وأفاد بقيامه بقتل صديقته وزميله في العمل.

وتحرك فريق أمني إلى مسرح الجريمة في منطقة النخيل 2، حيث شوهد المجني عليه ملقى على الأرض ملطخ بالدم وهو في حالة نزيف حاد، وتبين بأن لديه إصابة بليغة في الرأس ومازال على قيد الحياة.

وأوضح الجاني أنه قام بالاتصال بصديقته عربية الجنسية في العقد الثالث من العمر وتواعد معها في مكان سكنها بمنطقة الراشدية، وفي طريقه مر بأحد المحلات واشترى مقص متوسط الحجم وتحرك ليلتقيها في مكانهما المعتاد أعلى البرج بحدود الساعة 11 مساءً، وما أن رآها وجَّه لها طعنة في عنقها ثم توالت الطعنات في انحاء متفرقة من جسدها إلى أن فارقت الحياة ومكث في المكان حتى الساعة الرابعة فجراً ثم توجه إلى مركز الشرطة المدينة وقام بتسليم نفسه.

وعن سبب قيامه بفعلته أفاد الجاني بأنه كان على علاقة بالمرأة منذ ثلاث سنوات تقريبا، ثم بدأت علاقتهما تسوء منذ ما يقارب السنة، وكان يشك بأن المجني عليه على علاقة بها فتوجه إليه وهو على رأس عمله وحاول قتله.