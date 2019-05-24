سياسي : تغييرغريفيث مهم للشرعية والأمم المتحدة وبريطانيا

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عدن - ياسمين التهامي - أكد المحلل السياسي، نجيب غلاب، فشل غريفيث في مهمته وتعامله مع الملف بجهل وتجاهل واقع الصراع وطبيعته وكاد أن ينسف الشرعية عبر حلول تشرعن الحوثية كدولة والدولة كتمرد.

وأضاف في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وللمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة يتم شرعنة إرهاب يعمل كمعسكر لدولة في دولة أخرى!!.. تغيير غريفيث مهم ليس للشرعية بل أيضا للامم المتحدة وبريطانيا.

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