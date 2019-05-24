شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان كشف عن الحاكم الفعلي لصنعاء ...الحوثيون يهددون سلطان السامعي ويطلقون هجوماً شرساً عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن حوثيون هجوما حادا على مسؤول رفيع انتقد فسادهم، واتهموه بالسقوط وتلقي الرشاوى.

وقال القيادي الحوثي والمحامي عبدالوهاب الخيل، أن سلطان السامعي سقط والغربلة مستمرة.

وتساءل الخيل في نشر على صفحته بالفيسبوك قائلا: هل من حق السامعي أن يتواصل مع اي مكون من مكونات الدولة دون الرجوع الى رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب؟

أما الصحفي عبدالفتاح حيدرة فقال أن برنامج الأغذية العالمي يمنح عضو المجلس السياسي الأعلى للانقلاب سلطان السامعي مبلغ 8 آلاف دولار شهريا، وآخرين.

وأشار في نشر على صفحته بالفيسبوك إلى أن برنامج الأغذية العالمي منحهم تلك المبالغ المهولة كـ “رشوات” تحت ما يسمى بند تسهيلات.

وتتهم مليشيا الحوثي كل من ينتقد فسادها و ممارساتها بالخيانة والارتزاق، وتفتح كل ملفات الزيف والخداع والابتزاز ضد كل من يخالفها الرأي؛ إن لم تقتله كما تفعل "داعش" ؛ في سلوك جبلت عليه بشكل دائم.

وكان سلطان السامعي، قال في كلمة القاها باسم الحزب الاشتراكي خلال فعالية اقامها المؤتمر الشعبي العام بصنعاء في ذكرى الوحدة اليمنية: إن الحوثيين لا يعرفون معنى الدولة وتسلطوا على الصناديق وعلى المؤسسات وعلى الحكومة وعلى الوزارات بشغل بقالة وليس دولة، واتهم القيادي الحوثي "ابو محفوظ " المعين مديرا لمكتب الرئاسة بانه الرئيس وهو القائد وهذه فوضى.

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