شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العسكرية بالمهرة تلقي القبض على أربعة ارهابيين مطلوبين أمنياً في احد فنادق مديرية الغيضة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ألقت الشرطة العسكرية القبض على عناصر إرهابية مطلوبة للعدالة، فجر اليوم، بمداهمة نفذتها على أحد الفنادق في مديرية الغيضة، بموجب بلاغات تلقتها من جهات أمنية حول العناصر بعد الاشتباه بها.
ونجح أفراد الشرطة العسكرية في احتواء الموقف والقبض على عدد أربعة شخصيات إرهابية مطلوبة أمنياً، فاجأوها في أحد فنادق مديرية الغيضة دون أن تضطر من استخدام العيارات النارية.
وأفادت مصادر أمنية بأن العناصر الإرهابية المقبوض عليها اليوم مسجل عليها عدد من السوابق في قضايا تخل بالأمن والاستقرار وتنتمي لتنظيمات خارجة عن القانون، وتعتقد المصادر بأن تواجدهم في محافظة المهرة يتعلق بعمليات مشبوهة يخططون لتنفيذها.
مؤكدة بإن الإرهابين الأربعة قيد الحجز والتحقيق وسيتم تقديمهم للعدالة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
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