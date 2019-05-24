قال محلل سياسي يمني إن المرشح لخلافة المبعوث الأممي إلى اليمن، شخصية المانية. وأضاف هاني مسهور في تغريدة له عبر تويتر "ان الألماني مارتن كوبلر ، مرشح لخلافة البريطاني مارتن غريفيث". يذكر أن مطالبات رسمية وشعبية يمنية ، بطرد غريفيث من منصبه ، ازدادت مؤخراً بشكل كبير، بسبب انحيازه لمليشيا الحوثي الإنقلابية .

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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن المرشح المحتمل لخلافة "غريفيث" في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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