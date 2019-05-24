شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : هجوم عنيف للحوثيين على محافظة لحج واللواء الخامس بخوض اشرس المعارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدى اللواء الخامس دعم وإسناد فجر اليوم هجوما عنيفا شنته مليشيا الحوثي على جبهة حوامره الواقعة شمال شرق محافظة لحج .

وأفاد مصدر عسكري ان قوات اللواء الخامس صدت ثلاثة هجمات متتالية شنتها المليشيا فجر اليوم على جبل كشري والجبل الأحمر التابع لمنطقة حوامره ماوية.

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وأوضح قائد الكتيبة الثانية المرابطة على مشارف الدمنة أبو مختار الحالمي ان المعاركة ضد عناصر المليشيا لازالت مستمرة .

وأشار إلى ان المعركة التي استخدمت فيها جميع الأسلحة الخفيفة والثقيلة تم خلالها تكبيد المليشيا خسار فادحة في العتاد والأروح .

مشيرا ان قوات اللواء الخامس دعم وأسناد تمكنت خلال شهر رمضان من صد اكثر من ستة هجمات للمليشيا في محاولة منها استعادة جبل حمالة المسيطر على الراهدة وجبل الأحمر ومنطقة حوامره بوابة دمنة خدير في العمق الشمالي وجبل ثمران المسيطر على ماوية الذي ترابط بها كتاب اللواء الخامس دعم وإسناد الذي يقوده العميد مختار النوبي.