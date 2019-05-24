شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لأول مرة صور جوية لمدينة جنوبية شهدت نهضة كبيرة منذ 1994 م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مدينة الحبيلين التي تعد كبرى مديريات ردفان الأربع بمحافظة لحج، كانت محطة من محطات برنامج دروب مشرقة . حيث تم التقاط صور جوية للمدينة لأول مرة، وكذلك للمتحف الوطني . تابعوا جولة محمد وفاطمة في المدينة […] وكانت مدينة الحبيلين مدينة صغيرة مهملة مهمشة ابان حكم الحزب الاشتراكي للجنوب وشهدت نهضة عمرانية كبيرة وتوسعت في الطرقات بشكل كبير Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لأول مرة صور جوية لمدينة جنوبية شهدت نهضة كبيرة منذ 1994 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.