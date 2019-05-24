قائد عسكري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بهذا العمل البطولي (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لقادة احد الوية الجيش اليمني بالضالع.

واشار الناشطين الى ان العميد عادل الشيبة قائد اللواء ٨٣ مدفعية المرابط في مريس يتقدم صفوف جنوده(الصورة) اثناء عملية تحرير قرية قردح و جبال وعل و يكسرون الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مريس و يفتحون خط عدن صنعاء.

جدير بالذكر ان اللواء ثابت جواس الملقب بقاهر الحوثيين وصل اليوم الخميس الى الضالع على رأس قوة عسكرية ضخمة تمهيدا لاستكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

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