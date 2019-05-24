شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تحشد عسكرياً للتعامل مع التصعيد الحوثي في الساحل الغربي .. أخر المستجدات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستغل الميليشيات الحوثية الهدنة الأممية والمساعي والجهود التي تبذل لإحلال السلام في عمليات التحشيد وإرسال التعزيزات والأسلحة المختلفة إلى جبهات الساحل الغربي حيث قامت بحفر خنادق وبناء متاريس وعمليات تلغيم الأحياء السكنية داخل مدينة الحديدة.

وأكد قائد قوات النخبة التهامية مراد المعلم الشراعي، في تصريح نقلته «الإمارات اليوم»،وصفته بالخاص “أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من استحداث مواقع وإرسال تعزيزات عسكرية وحفر خنادق وبناء متاريس وعمليات تلغيم الأحياء السكنية داخل مدينة الحديدة، وعلى الطرق الرابطة بينها وبقية المدن في الساحل، يعد مؤشراً حقيقياً إلى أنها تحضر لتفجير الوضع وإنهاء الهدنة والاتفاقات التي وقعت في السويد، مشيراً إلى أن القوات التهامية والمشتركة في الحديدة ترصد جميع تحركات الحوثي في مدن الساحل، وسيتم التعامل مع أي تطورات عسكرية قد تنشأ عنها.

وأوضح الشراعي أن الميليشيات تستغل الهدنة الأممية والمساعي والجهود التي تبذل لإحلال السلام في عمليات التحشيد وإرسال التعزيزات والأسلحة المختلفة إلى جبهات الساحل، وتقوم بشكل متواصل ويومي بقصف مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة داخل مدينة الحديدة أو في المناطق المجاورة لها.