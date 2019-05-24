شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعة تواصل تقدمها في مناطق الفاخر وباب غلق بقعطبة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - واصلت القوات الشرعية بالضالع، تقدمها في مناطق مديرية قعطبة باتجاه الفاخر والعود، وذلك استمرارا للعديد من النجاحات العسكرية التي حققتها بقعطبة خلال الأيام الماضية.
وأكدت مصادر محلية، إن القوات الشرعية تواصل تقدمها في هجار وتمت السيطرة على باب غلق وقصبة الدوير شمال غرب قعطبة.
وكانت القوات الشرعية قد تمكنت يوم أمس من تحرير مناطق قردح وحمر القوز والسقمة والشعب والسادة
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