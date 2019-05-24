شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة اتجار البشر تكشف عن انتحار نساء معتقلات داخل سجون الحوثيين بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن انتحار نساء في سجون الحوثيين بصنعاء.

وقالت إنها وثقت انتحار امرأتين داخل السجن المركزي بصنعاء خلال شهر رمضان المبارك، بسبب سوء المعاملة التي يلاقينها في السجن، كما كشفت عن حالتي انتحار سابقة، وفيما يلي نص البيان:

تتابع المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأسف كبير استمرار سلطات الامر الواقع التابعة لجماعة الحوثي في ارتكاب الانتهاكات الفضيعة من بحق النساء المعتقلات اللواتي يعشن اوضاعا مأساوية وغير انسانية في السجون والمعتقلات المعروفة والسرية , ورفض هذه السلطات في الاستجابة للمناشدات الانسانية في الكف عن هذه الممارسات التي تنتهك ادمية الضحايا من النساء ودفع بعضهن للإنتحار جراء ما يتعرض له من تعذيب وانتهاكات جنسية .

لقد وثقت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إنتحار امراتين دخل سجون الحوثيين مؤخرا في احد السجون السرية للحوثيين واخرى في السجن المركزي خلال شهر رمضان , وتناشد المنظمة , اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بزيارة السجن المركزي في صنعاء .

ان اقدام سجينين في معتقلات الحوثي يؤكد مدى الممارسات الاجرامية التي تمارس بحقهن وجعلهن يخترن الموت بعد لطخت المليشيا سمعتهن ومارسن بحقهن الانتهاكات .

وتؤكد المنظمة انها رصدت سابقا حالتي انتحار مماثلتين وقامت المنظمة بتوثيق تلك الحالتين , ليصل عدد حالات السجينات المنتحرات في سجون الحوثيين الى اربع حالات , كما وثقت المنظمة محاولة تسع سجينات اخريات على الانتحار في سجون الحوثيين .

وقد قامت سلطات الامر الواقع التابعة للحوثيين باحالة أكثر من 90 امراة من سجون سرية الى السجن المركزي في صنعاء مع قيامها بتغيير حراسة القسم الخاص بالنساء واستبدال الحراسة من الشرطة النسائية بمجندات تابعة للحوثيين مما يعرف بأسم " الزينبيات " وهي قوة نسائية مسلحة تابعة لجماعة الحوثي , كما تقوم سلطات السجن بمنع الزيارات على السجينات واتخاذ اجراءات مشددة بحقهن .

ان الجرائم المرتكبة بحق النساء المعتقلات في سجون الحوثي هي استمرار لتلك الجرائم التي كانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد كشفتها سابقا باحتجار قرابة 200 امرأة وفتاة في سجون سرية للحوثيين , قبل احالة معظمهن الى السجن المركزي .

وتؤكد المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنها تلقت العديد من الاستغاثات من داخل سجون النساء ومن أقارب المعتقلات , وتجدد مناشدتها للصليب الاحمر والمنظمات الدولية المعنية بزيارة سجن النساء واماكن احتجازهن والعمل على رفع معاناتهن و ايقاف الانتهاكات غير الانسانية بحقهن .