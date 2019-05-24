شكرا لقرائتكم خبر عن ابناء صبر يعتبرون تقاعس الجهات المسئولة عن أداء واجبها تقصيرا يستوجب المسائلة (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر أبناء صبر في محافظة تعز تقاعس الجهات المسئولة عن أداء واجبها تقصيرا يستوجب المسائلة, ويحملونها المسؤولية الكاملة لاقتحام منزل محافظ تعز السابق ونهب محتوياته وقتل وجرح عدد من حراسة المنزل.

ودعوا ,في بيان صحفي, كافة أبناء صبر الى الوقوف صفاً واحداً إزاء تلك الجرائم و مرتكبيها و أي جرائم تمس أمن المواطنين و سلامتهم و ممتلكاتهم و إلى اليقظة إزاء كافة المحاولات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي في صبر خاصة و تعز عامة.



نص البيان الصادر عن أبناء صبر في لقائهم المنعقد

في صنعاء بتأريخ : ٢٢ مايو ٢٠١٩م



على إثر الوقائع و الأحداث المؤسفة التي حدثت في مديرية المسراخ مساء يوم ١٨ مايو ٢٠١٩م و ما ترتب عليه من تداعيات ، وازاء ذلك فقد خلص اللقاء الآتي:-



١- الإدانة و بأشد العبارات لجريمة تصفية الشهيد فيصل عبدالجليل محمود داخل مبنى إدارة أمن المديرية باعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وعمل إرهابي يؤذي الضمير الإنساني عموماً, و كذا ما تم من استهداف للمنازل و ساكنيها في منطقة جبأ.



٢- كما ندين كافة جرائم القتل التي تمت خارج نطاق القانون ونعبر عن أسفنا لتلك الأحداث و نطالب بتحقيق جاد و عادل في كل ما حدث.



٣- كما ندين جريمة اقتحام منزل د. أمين أحمد محمود و نهب كل محتوياتها و إحراقه بعد ذلك.



٤- نحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة و نعتبر تقاعسها عن أداء واجبها تقصير يستوجب المسائلة.



٥- ندعو كافة أبناء صبر الى الوقوف صفاً واحداً إزاء تلك الجرائم و مرتكبيها و أي جرائم تمس أمن المواطنين و سلامتهم و ممتلكاتهم و إلى اليقظة إزاء كافة المحاولات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي في صبر خاصة و تعز عامة.



٦- نؤكد كل الجهود التي تبذل لاحتواء الموقف ، و نؤيد ما تضمنه البيان الصادر عن اللقاء الموسع لأبناء صبر المنعقد في مدينة تعز يومنا هذا ٢٢ مايو ٢٠١٩م.



٧- نطالب بسرعة إلقاء القبض على مرتكبي تلك الجرائم و المساهمين فيها بأي صورة من صور المساهمة و إحالتهم القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بما يكفل تحقيق العدالة و منع تكرار الجرائم.



٨- نهيب بالجميع التحرك العاجل لمنع أي تداعيات و نحمل المسؤولية الدينية و الأخلاقية.



والله الموفق.



صادر عن أبناء صبر في لقائهم المنعقد في صنعاء بتاريخ : ٢٢ مايو ٢٠١٩م