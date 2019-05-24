العون المباشر تقدم منظومة تشغيل بالطاقة الشمسية لمركز الأطراف والعلاج الطبيعي بصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



قدمت العون المباشر ـ مكتب اليمن منظومة تشغيل بالطاقة الشمسية لمركز الأطراف والعلاج الطبيعي بصنعاء بتمويل فاعلي خير، في إطار مشاريعها الإنسانية وجهودها لدعم القطاع الصحي في اليمن للاستمرار في تقديم الخدمات الطبية.

وقالت نائب مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة إن هذا المشروع سيسهم في حصول مرتادي المركز الذين يحتاجون إلى خدمات إعادة التأهيل والأطراف الصناعية على العلاج والرعاية الطبية عالية الجودة ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وأن يكونوا أشخاصاً منتجين قادرين على العمل ويتمتعون بحياة طبيعية.

وأوضحت أن إيجاد مصدر دائم للطاقة الكهربائية يسهل أعمال أقسام العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والمشغولات الجلدية، ويضمن السرعة في التنفيذ والدقة في التصميم والقياسات للأطراف الصناعية لآلاف اليمنيين من ضحايا الحوادث المرورية، والمصابين بالجلطات وحالات الشلل وتصلبات المفاصل والعظام.

وبحسب الإحصائيات الرسمية يستقبل مركز الأطراف والعلاج الطبيعي مايقارب من 100 حالة يومياً من كافة محافظات اليمن في ظل انهيار شبه كلي للخدمات والنظام الصحي في البلاد التي تشهد حرباً تسببت بواحدة من “أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”، وفقاً لتوصيف الأمم المتحدة.

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وأعربت بازرعة عن الشكر والعرفان لممولي المشروع من فاعلي الخير والشركاء المحليين لتسهيلهم أعمال الفرق الفنية والهندسية المنفذة للمشروع .

من جهته أفاد منسق المشروع بمكتب العون المباشر المهندس أحمد وهاب أنه تم تزويد المركز بمنظومة تشغيل بالطاقة الشمسية وتنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية ولمبات الإضاءة بهدف الحفاظ على المصادر المحدودة للطاقة وتعزيز الاستفادة من مصادرها المتجددة وتأمين الكهرباء بما يعود بالفائدة على المرضى.

وأشار إلى أن المشروع نفذ بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان.

وذكر المهندس وهاب أن فريق العون المباشر درب كوادر المركز على استخدام وصيانة المنظومة الشمسية.

جدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ العام 1981م ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الصحة، المياه، محاربة الفقر، تطوير الكفاءات البشرية، وخلق روح التعاون والإبداع .