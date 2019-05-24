شكرا لقرائتكم خبر عن حدث قبل قليل : دخول القوات الجنوبية إلى وسط منطقة "شخب" بمريس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مراسل بأن القوات الجنوبية تمكنت قبل قليل من الوصول إلى وسط منطقة شخب بمريس شمال الضالع وتمكنت من السيطرة على موقع القهوش الذي كانت مليشيات الحوثي الانقلابية تسيطر عليه. ووفقا لمراسلنا فقد استطاعت القوات الجنوبية تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

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