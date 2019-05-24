شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات طارئة من الضالع الآن.. تقدم مفاجئ وواسع باتجاه اب والحوثي ينتحر ويحرق العشرات وإسقاط طائرة والصرخة تتناثر على الجبال والأودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش والمقاومة انتصاراتها وزحفها المستمر شمال وغرب الضالع وسط انكسارات وانهيارات غير مسبوقة في صفوف المليشيات الإرهابية واستكملت المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة تطهير وتأمين منطقتي القفلة والقصبة شمال غرب قعطبة وواصلت التقدم باتجاه باب منطقة غلق شمال الضالع.

واستعادت قوات الجيش والمقاومة اليوم الخميس 23 مايو 2019م، مواقع جديدة كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي شمالي الضالع، ونقل مراسل "يمن الغد" عن مصادر عسكرية" إن قوات الجيش والمقاومة تواصل عمليات التحرير والتطهير لمناطق واسعة شمال وغرب مديريه قعطبة.

وأكدت المصادر استعادت عدد من المواقع كانت تحت سيطرة الميليشيا، أبرزها: جبال صامح وقصبة الدويرة والقفل وتطل على أجزاء واسعة من مناطق شمال وغرب مديريه قعطبة.

وأضافت، أن العملية العسكرية مستمرة حتى استعادة جميع المواقع التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي شمال وغرب المحافظة .

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ووفقاً لمصادر ميدانية قالت "إن القوات المشتركة والمقاومة أحكمت السيطرة على المرتفعات الجبلية لمنطقة شخب شمال غرب قعطبة".

من جانب آخر تكبدت المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، خسائر مضاعفة في الأرواح والعتاد إثر إحباط وتكبيد هجوم كبير وعنيف للحوثيين باتجاه العللة في محاولة يائسة لاستعادة معسكر قوات الأمن الخاصة.

وقال مصدر ميداني إن العشرات من الحوثيين قتلوا وجرحوا وفر البقية يجرون الخذلان.

وأسقطت المقاومة طائرة تصوير للمليشيات كانت تحلق في مواقع المقاومة الجنوبية في منطقة حمر وقردح.

وكانت قوات الجيش والمقاومة الجنوبية بكافة تشكيلاتها أعلنت فجر أمس الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة، وتمكنت خلالها من السيطرة على مناطق واسعة غرب وشمال الضالع وفتح خط مريس- قعطبة بعد أسابيع من إغلاقه من قبل ميليشيات الحوثي وفرض حصار على جبهة ومنطقة مريس.

إلى ذلك قال مصدر ميداني لـ"يمن الغد" ان المليشيات فرت وخلفت وراءها حتى مكرفونات صرختهم وزواملهم.. وقال ساخرا "تناثرت صرخة الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبال حمر وباب غلق وحجر وزواملهم تبعثرت في الاودية وهذه مكرفوناتهم بيد الابطال".