شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع افطار الصائم المرحلة الثانية في مدينة تعز اليمنية . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الخميس مشروع توزيع وجبات الافطار الجاهزة على الصائمين من ابناء المحافظة.

حيث وزع الهلال الاماراتي (1000) وجبة إفطار في المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر رمضان المبارك ، ويستهدف أيضا في المرحلة الثانية الف وجبة إفطار لتستفيد منها الأسر الاشد فقراً في أحياء المدينة ، وتم استهداف منطقة الإشرافية ، والمفتي ، وأجزاء من منطقة المظفر .

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ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة كبيرة من الأعمال الإنسانية والتي تقدمها دولة الإمارات العربية الشقيقة لابناء مدينة تعز ، والتي قد سبقها عدد من الأعمال الإغاثية والإنسانية والتنموية .

هذا وقد عبرت الأسر المستفيدة عن سعادتهم وجزيل شكرهم لكل هذه الأعمال الإنسانية و التي ينفذها الهلال الاحمر الاماراتي من تقديم معونات مختلفة من شأنها تخفيف معاناة المواطنين المحاصريين .